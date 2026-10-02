Salut, Chefs !

Depuis le mois de juillet, nous nous penchons sur la tarification en gemmes des minerais. Joueurs, joueuses, nous vous avons compris. Nous allons baisser globalement le prix en gemmes des minerais. Pas dans le cadre d'une offre à durée limitée, mais sur toute la ligne.

Minerai brillant : 1 gemme → 0,5 gemme

Minerai luisant : 5 gemmes → 3 gemmes

Minerai étoilé : 35 gemmes → 20 gemmes

Pourquoi nous faisons ça :

Nous avons écouté vos retours sur le prix des minerais et nous voulons continuer à améliorer votre expérience de jeu dans Clash. Que vous ayez gagné vos gemmes en jouant ou que vous les ayez achetées, les dépenser pour obtenir des minerais doit en valoir la peine. Et nous sommes d'accord, les prix précédents n'étaient pas assez avantageux. Avec cette nouvelle tarification, le coût en gemmes d'un équipement épique maxé sera à peu près réduit de moitié.

Continuez à nous donner votre avis une fois ces changements appliqués dans le jeu. Nous voulons savoir ce qui marche mieux et ce qui reste à améliorer.

Par où ça va commencer :

Vous avez peut-être déjà remarqué certains de ces changements. Le négociant applique la nouvelle tarification en gemmes depuis juillet et les offres sur les minerais ont été modifiées en conséquence. Voici ce qui vous attend :

Événement de médailles d'octobre : le prix des minerais dans le magasin des médailles sera mis à jour pour correspondre à la nouvelle tarification. Vous trouverez aussi davantage de minerais sur la voie payante des récompenses.

Lors de la prochaine grosse mise à jour : le nouveau prix des gemmes sera appliqué partout ailleurs dans le jeu.

À propos du timing :

Certains d'entre vous ont dépensé des gemmes pour acheter des minerais à leur ancien prix, certains récemment. Nous comprenons à quel point c'est frustrant. Nous avons voulu réduire ces prix graduellement plutôt que de tout changer d'un coup, et nous voulons vous présenter la nouvelle tarification déjà appliquée et ce qui reste à venir, pour éviter les surprises.

Alors voilà, vous savez tout. Ce n'est que le début d'une plus vaste conversation sur l'économie des minerais, avec d'autres améliorations à venir. Nous serons de retour plus tard en octobre avec des informations plus complètes sur la suite des événements.

Et que ça clash !