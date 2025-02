Disponible à partir de l'hôtel de ville 6. Les joueurs devront récupérer des rouages en accomplissant certaines tâches au cours du jeu et en progressant sur la voie des récompenses. Ces rouages peuvent être convertis en médailles en plastique et débloquer des récompenses spéciales comme les électro-bottes, un équipement épique pour la Championne royale, et une nouvelle déco : la boule à neige !