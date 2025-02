Le Super Chevaucheur possède plus de vie et de dégâts, mais également une botte secrète.



Une fois que le Super Chevaucheur a été vaincu, le Cochon et le Chevaucheur se séparent en deux unités distinctes et continuent le combat ! Le Cochon peut sauter par-dessus les murs et cibler les défenses alors que le Chevaucheur attaquera la cible la plus proche.



Le Super Chevaucheur est disponible à partir de l’hôtel de ville 13 pour un niveau de Chevaucheur de Cochon de niveau 10 et plus.



Cible favorite : défenses



Type de dégâts : cible unique



Cibles : sol



Emplacement : 12



Vitesse de déplacement : 20



Temps de formation : 1 minute 48 secondes