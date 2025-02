La formation rapide des armées sauvegardées dans vos compositions va désormais former les troupes et les sorts dans l'ordre dans lequel vous les ajoutez lors de la création de l'armée enregistrée. Notez que toutes les troupes ou sorts du même type se forment ensemble. Par exemple, dans une armée, vous ne pouvez pas former un Golem, une autre troupe, puis un autre Golem;