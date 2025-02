Nous commençons ces Sneak Peeks avec une grosse révélation (plus si secrète) : l’HDV 15 arrive ! Nous savons que vous l’attendez depuis un moment et que de nombreuses théories sur son look ont fleuri partout sur internet, l’heure de la révélation est arrivée ! Nous avons énormément de contenu à couvrir au cours de la semaine à venir. Ce sera probablement la plus grosse mise à jour d’HDV jamais faite, alors accrochez vos ceintures !