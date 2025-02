Des skins inspirés des jeux de rôle : Orc barbare, Archère satyre, Grand nain et Championne paladine !

Des défis de saison , qui ont commencé et dureront jusqu'au 30 septembre !

Défi niveau #1 : "Un dés-tin fatidique !" est déjà disponible jusqu'au 9 septembre, et le défi #2 sera disponible le 10 septembre !

En plus de ça, nous avons hâte de vous présenter un tout nouvel événement rempli de trésors le 11 septembre. Plus d'infos seront partagées dans le prochain épisode de Et que ça clash !