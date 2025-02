Pour la prochaine mise à jour de Décembre, nous vous présentons deux supers nouveaux Objets Magiques !

Vous allez désormais pouvoir organiser vos obstacles beaucoup plus facilement avec...

La Nouvelle Pelle à Obstacles :

Nous savons que beaucoup d'entre vous disposez une grande collection d'obstacles bien conservés lors de nos évènements passés. Que ce soit le Feu d'artifice du Nouvel An Chinois, les Gâteaux d'Anniversaire, Les Citrouilles, le Squelette du Bébé Dragon et bien d'autres... Et c'est vrai que c'était compliqué de prévoir le lieu exact où ils allaient apparaître dans votre village.

En utilisant la Pelle vous pouvez désormais bouger un obstacle n'importe où sur la carte !

Plus de problèmes pour les jardiniers collectionneurs de Sapins ! Alors n'hésitez pas à nous partager sur nos réseaux vos nouvelles forêts de Sapins de Noël et de Citrouilles...

La Potion de Héros :

Vous venez de passer au niveau d'Hôtel de Ville supérieur et avez besoin d'un petit boost pour rusher des trophées et gagner vos Guerres de Clans ? Ou juste besoin d'un peu plus d'efficacité pendant vos périodes de Farm pour récolter un maximum de ressources ?

La Potion de Héros vous permettra de faire gagner +5 niveaux pendant une heure à tous vos Héros. Cela ne dépasse pas le niveau maximum des Héros pour votre niveau d'Hôtel de Ville.