Et oui ! Plus besoin de soigner vos héros ni de former les troupes, sorts et engins de siège pour qu'ils rejoignent votre armée ! Vous pouvez clasher à volonté ! Cela veut aussi dire que la potion d'entraînement, la friandise de formation et les boosts de formation ont été supprimés, mais ne vous en faites pas : un nouvel avantage prendra la place du boost de formation sur la voie du Pass or ! Clash à volonté sera disponible peu de temps après la sortie de la mise à jour ! Les joueurs en ligue légendes garderont leur limite de 8 combats par jour (pour l'instant).

Avec la fin des temps de formation, certains changements au niveau de la recherche d'adversaire ont été effectués :