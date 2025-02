La Forge

La forge est un tout nouveau bâtiment qui se débloque au niveau 6 d’hôtel de ville et vous trouverez la forge à côté du dirigeable qui vous emmène vers la Capitale de Clan. Ce bâtiment vous permet chaque jour de fabriquer et collecter un petit montant de joyaux, la ressource nécessaire pour améliorer vos bâtiments de capitale. En plus, les joueurs de haut niveau d’HDV seront en mesure d’assigner un ouvrier dans le but d’échanger des ressources contre des joyaux, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un ouvrier disponible pour convertir des ressources en joyaux. Le boost provenant du Pass Or, tout comme les potions d’ouvrier qui vont accélérer et réduire le temps requis pour fabriquer des joyaux dans la forge. Vous pouvez également terminer la conversion en joyaux en utilisant des gemmes.



Weekend de Raid de Capitale

Les joyaux et les médailles de raid sont les deux nouvelles monnaies obtenues pour participer au raid de Capitale de clan. Nous partagerons plus d’informations sur les raids de capitale plus tard.



Défi de saison et événements spéciaux

Avec les joyaux comme nouvelle ressource, nous nous assurerons qu’il y aura des opportunités des joyaux à travers des défis saisonniers et d’autres événements