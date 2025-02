L'été n'est pas encore arrivé, mais ça va chauffer avec le nouvel événement : Focus sur le super dragon !

Le Focus sur le super dragon est l'événement saisonnier du mois. Réservé aux joueurs avec un hôtel de ville 8 ou plus, il propose des activités en jeu pour débloquer des récompenses spéciales et gagner des super médailles, qui permettent d'obtenir le nouvel équipement épique : la boule de feu !

Dates de l'événement :

Début du Focus sur le super dragon :

Date : lundi 11 mars 2024

Heure : 8 heures (UTC) / 10 heures (Helsinki)

Fin de l'événement :

Date : jeudi 21 mars 2024

Heure : 8 heures (UTC) / 10 heures (Helsinki)

Toutefois, comme pour les événements saisonniers précédents, vous pourrez toujours accéder à l'onglet d'événement chez le négociant et au super bain glacé jusqu'à sa fermeture le samedi 23 mars à 8 heures (UTC) / 10 heures (Helsinki).

Ressources de l'événement : glaçons

Vous aurez besoin d'un peu de fraîcheur avec tous ces super dragons, et c'est là que les glaçons entrent en jeu ! Vous obtiendrez des glaçons en attaquant d'autres joueurs dans des combats multijoueur. La quantité de glaçons gagnés dépend de combien d'étoiles vous remportez. Vous gagnerez aussi des glaçons supplémentaires chaque fois que vous attaquez avec des super dragons ! Vous pourrez également obtenir cette ressource régulièrement grâce au super bain glacé, le bâtiment d'événement. Plus vous récupérez de glaçons, plus vous débloquerez de récompenses comme des minerais, des décorations, et bien plus !

Quoi de mieux que des médailles ? Des super médailles !

Récupérer des glaçons vous permet de débloquer des récompenses spéciales dans le Focus sur le super dragon, comme des super médailles : cette monnaie d'événement peut être utilisée au magasin du négociant. Utilisez vos super médailles pour acheter une décoration de saison unique, des ressources telles que des minerais pour vos équipements, des objets magiques et plus encore. Mais l'objet de votre convoitise à tous sera sans aucun doute la boule de feu, le nouvel équipement de héros épique !

Équipement de héros épique : boule de feu

Le Grand gardien voit rouge et il est prêt à tout casser, littéralement ! Une fois équipé, le Grand gardien lance une boule de feu sur la défense la plus proche, infligeant d'importants dégâts dans une large zone autour d'elle.

Capacité : active

Dégâts de zone

Niveau Augmentation des dégâts de héros Dégâts Dégâts Zone : cases Minerai brillant Minerai luisant Minerai étoilé Niveau du forgeron 1 21 1 500 4 Indisponible Indisponible Indisponible 1 2 24 1 500 4 120 0 0 1 3 27 1 700 4 240 20 0 1 4 30 1 700 4 400 0 0 1 5 33 1 800 4 600 0 0 1 6 36 1 950 4 840 100 0 1 7 40 1 950 4 1 120 0 0 1 8 44 2 050 4 1 440 0 0 1 9 47 2 200 5 1 800 200 10 1 101 51 2 200 5 1 900 0 0 1 11 56 2 350 5 2 000 0 0 1 12 60 2 650 5 2 100 400 20 1 13 63 2 650 5 2 200 0 0 3 14 67 2 750 5 2 300 0 0 3 15 71 3 100 5 2 400 600 30 3 16 74 3 100 5 2 500 0 0 5 17 77 3250 5 2 600 0 0 5 18 80 3 400 6 2 700 600 50 5 19 82 3 400 6 2 800 0 0 7 20 84 3 500 6 2 900 0 0 7 21 87 3 650 6 3 000 600 100 7 22 89 3 650 6 3 100 0 0 7 23 92 3 750 6 3 200 0 0 7 24 94 3 900 6 3 300 600 120 7 25 96 3 900 6 3 400 0 0 9 26 99 3 950 6 3 500 0 0 9 27 100 4 100 6 3 600 600 150 9

Pass d'événement du Focus sur le super dragon

Le pass d'événement du Focus sur le super dragon permet de débloquer et de récupérer un maximum de récompenses pendant cet événement de saison. Tout comme le pass or, c'est une option payante propre à cet événement qui comporte une voie de récompenses gratuite et une voie de récompenses premium. Si vous achetez le pass d'événement, vous débloquerez à la fois les récompenses de la voie gratuite et celles de la voie premium en récupérant des glaçons.

Vous n'êtes pas obligé d'acheter le pass d'événement pour recevoir les récompenses de la voie de récompenses gratuite !

Palier des glaçons Récompenses gratuites Récompenses du pass d'événement 80 Super dragon 30 minerais luisants 250 300 super médailles 500 super médailles 500 500 minerais brillants 30 minerais luisants 800 30 % de boost de formation 1 050 super médailles 1 250 350 super médailles 40 minerais luisants 1 700 10 minerais luisants 500 super médailles 2 150 750 minerais brillants 40 minerais luisants 2 600 25 minerais luisants 1 050 super médailles 3 050 550 super médailles 60 minerais luisants 3 550 30 minerais luisants 700 super médailles 4 050 1 000 minerais brillants 60 minerais luisants 4 550 50 minerais luisants 15 minerais étoilés 5 050 600 super médailles 80 minerais luisants 5 550 35 minerais luisants Globe de pierre 6 050 1 250 minerais brillants 80 minerais luisants 6 800 60 minerais luisants 20 minerais étoilés 7 550 650 super médailles 90 minerais luisants 8 350 40 minerais luisants 1 200 super médailles 9 150 700 super médailles 90 minerais luisants 10 000 Explorateur gobelin 45 minerais étoilés

Voie de récompenses bonus

Une fois que vous aurez complété la voie de récompenses de l'événement Focus sur le super dragon, vous aurez accès à une voie bonus où vous pourrez gagner des récompenses supplémentaires. Cette voie de récompenses bonus n'est débloquée qu’une fois la voie de récompenses gratuite entièrement complétée.

Glaçons supplémentaires récupérés Récompense bonus 1 000 130 super médailles 2 000 130 super médailles 4 000 130 super médailles 6 000 130 super médailles 8 000 130 super médailles 11 000 130 super médailles 14 000 130 super médailles 17 000 130 super médailles 20 000 130 super médailles

Récompenses du négociant

Le négociant se joint lui aussi à la fête et propose des articles en édition limitée en échange de vos super médailles. Vous pouvez acheter un grand nombre d'articles comme des objets magiques, des décorations uniques, des minerais et l'épique boule de feu !