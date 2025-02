Disponible au niveau 13 d’HDV pour des Mineurs de niveau 7 ou plus, le Super Mineur est le dernier ajout au groupe des Super Troupes. Arborant une foreuse électrique massive et une moustache tout aussi puissante, les attaques du Super Mineur ne font pas seulement plus de dégâts que sa version non-Super - ses attaques augmentent en dégâts avec le temps. Enfin, le Super Mineur laisse derrière lui une puissante bombe explosive.

Découvrez le Super Mineur en action ici !