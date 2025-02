La première grande mise à jour de 2024 pour Clash of Clans est arrivée ! Dans cette mise à jour, nous introduisons un tout nouveau sort, des niveaux inédits, des changements d'équilibrage, des améliorations pratiques et bien plus encore. Plongez dans la lecture de cet article pour tout savoir sur cette mise à jour !

Nouveau sort : sort de floraison

Avec le dégel de l'hiver vient l'éclosion soudaine et verdoyante du printemps, et le sort de floraison est là pour accueillir un climat plus chaud... et vos troupes dans la base ennemie.

Débloqué au niveau 12 de l'hôtel de ville en améliorant votre usine de sorts noirs au niveau 6, ce sort d'élixir noir ouvre de toutes nouvelles voies stratégiques (au sens propre) ! Quand il est utilisé, le sort de floraison rend les défenses ennemies invisibles et invulnérables et les gèle pendant toute la durée de l'effet. Ainsi, les troupes offensives ignoreront totalement les bâtiments et défenses affectés par le sort de floraison, vous offrant un nouveau moyen de faire progresser vos troupes !

Toutefois, le sort de floraison n'affectera pas les héros et troupes dans le château de clan, et ne les empêchera pas de rejoindre le champ de bataille. Détail supplémentaire : le sort de floraison laisse derrière lui des débris que le joueur attaqué peut déblayer en les touchant, comme les pierres tombales laissées par les unités détruites.

Type d'effet : effet de zone

Cibles : terrestres & aériennes

Espace occupé : 2

Durée de concoction : 6 min

Niveau Coût d'amélioration Temps d'amélioration Durée du sort Niveau HV 1 NA NA 22 s 12 2 125 000 ÉN 10 j 24 s 12 3 250 000 ÉN 12 j 26 s 14 4 350 000 ÉN 16 j 28 s 16

Niveaux inédits

Nous introduisons de nouveaux niveaux de défenses et de troupes pour les joueurs au niveau 16 de l'hôtel de ville, mais ce ne sont pas les seuls niveaux HV à bénéficier de nouvelles améliorations.

Bâtiment Niveau Coût d'amélioration Temps d'amélioration PV DPS Taux de production Capacité Niveau HV Extracteur d'élixir 16 2 M Or 4 j 1 350 NA 7 000/h 385 K 14 Mine d'or 16 2 M Élixir 4 j 1 350 NA 7 000/h 385 K 14 Foreuse d'élixir noir 10 6 M Élixir 8 j 1 550 NA 180/h 4 200 14

Bâtiment Niveau Coût d'amélioration Temps d'amélioration PV DPS Niveau HV Usine de sorts noirs 6 5 M Élixir 8 j 950 NA 12 Tesla camouflée 15 20 M Or 14 j 1 550 170 16 Tour de l'enfer 10 22 M Or 14 j 12 h 4 400 120/2 600 16 Catapulte erratique 5 22,5 M Or 15 j 5 410 190 16 Mine chercheuse 6 14 M Or 12 j 12 h NA 3 000 16

Nouveaux niveaux de troupes

Troupe Niveau Coût d'amélioration Temps d'amélioration PV DPS Niveau HV Niveau de labo Gargouille 12 320 K ÉN 14 j 120 78 16 14 Chevaucheur de cochon 13 350 K ÉN 14 j 12 h 1 380 213 16 14 Bouliste 8 350 K ÉN 15 j 600 126 16 14 Bébé dragon 10 20 M Élixir 15 j 2 100 165 16 14 Caserne de siège 5 18 M Élixir 12 j 4 800 + 1 P.E.K.K.A 16 14 Lance-bûches 5 18 M Élixir 12 j 5 500 220 16 14

Nouveaux niveaux d'électro-chouette

La bien-aimée chouette lanceuse d'éclairs reçoit plusieurs nouveaux niveaux.

Niveau Coût d'amélioration Temps d'amélioration PV DPS Niveau HV Niveau d'animalerie 11 230 K ÉN 8 j 2 600 150 16 9 12 250 K ÉN 8 j 2 700 155 16 9 13 265 K ÉN 8 j 2 800 160 16 9 14 285 K ÉN 8 j 2 900 165 16 9 15 300 K ÉN 8 j 3 000 170 16 9

Les joueurs au niveau 16 de l'hôtel de ville peuvent aussi améliorer 100 segments de rempart au niveau 17 (250 segments de rempart au total).

Nouvel équipement de héros: Fiole de précipitation et Poupée de chevaucheur

Nous ajoutons aussi deux nouvelles pièces d'équipement pour la championne royale. Elle se trouvait lésée en voyant les autres héros recevoir toutes ces belles pièces d'équipement de héros.

Poupée de chevaucheur

Débloquée au niveau 7 de forgeron

Invoque une équipe de chevaucheurs de cochon pour combattre à vos côtés.

Fiole de précipitation

Débloquée au niveau 8 de forgeron

Vitesse de déplacement et d'attaque augmentée pendant quelques secondes

Améliorations du chat de clan

Il faut reconnaître que notre chat de clan était un peu daté, alors nous lui avons apporté une petite mise à niveau visuelle et fonctionnelle. Vous profiterez désormais d'une expérience de jeu globale plus agréable !

Les noms des chefs et chefs adjoints s'afficheront dans une autre couleur.

Messages épinglés

Le chat et les messages système peuvent maintenant être épinglés sur le haut du chat.

Un nouvel onglet est dédié aux messages épinglés.

Seuls les Adjoints et chefs peuvent épingler un message.

Les messages peuvent être désépinglés.

Réactions

Les joueurs peuvent maintenant ajouter des émojis en réaction au message d'un autre joueur dans le chat de clan !

Vous pourrez choisir un émoji parmi la sélection proposée.

Les réactions et leur nombre figurent sous chaque message.

Améliorations pratiques/Changements du jeu

Les barres de progression ont été réintégrées à l'écran d'informations. Les barres affichent la progression vis-à-vis du niveau maximum associé à un niveau d'hôtel de ville donné. Les célébrations sur Reddit ont fait le tour de la planète. La paix s'est installée dans le monde.

Les boutons d'amélioration ont été clarifiés pour utiliser une ressource ou un objet magique spécifique afin de réduire l'utilisation accidentelle de ressources/objets. Appuyer sur le bouton associé à une ressource ou un objet magique spécifique vous permettra de dépenser uniquement cette ressource ou cet objet bien précis(e) lors de l'amélioration. Fanfare endiablée sur Reddit mesurée à 7,2 sur l'échelle de Richter.

Les troupes assaillantes peuvent maintenant franchir les décorations et obstacles au combat (sauf dans les capitales).

Les décorations n'empêchent plus de déployer de troupes par-dessus.

Les joueurs peuvent participer simultanément à une guerre amicale et à une guerre de clans normale (dans deux clans différents).

Si une guerre de clans se termine par une "égalité absolue", aucun clan ne perd sa série de victoires.

Ignorez le temps de recharge lors de la mise en place d'un plan de défense en ligue légendes après avoir fusionné des défenses.

Les chefs et chefs adjoints peuvent maintenant voir le chrono "Vu il y a" des membres jusqu'à un mois (contre une semaine auparavant).

Changements d'équilibrage

Avec de grands pouvoirs doit venir la responsabilité de les équilibrer ! Voici les changements d'équilibrage pour ce patch :

La capacité Flèche géante parcourt maintenant plus de distance pour pouvoir franchir le village entier. Nous resterons à l’affût des vidéos Reddit démontrant que nous sommes encore à un cheveu de franchir tout le village.

Gel supprimé des attaques de renard spirituel

Les invocateurs ayant atteint le nombre maximal d'unités invoquées pourront invoquer de nouvelles unités plus rapidement une fois passés en dessous de ce seuil.

Super archère : Niveau 11 : points de vie réduits à 575 Niveau 12 : points de vie réduits à 600

Cavalière sylvestre : Niveau 1 : points de vie réduits à 6 650 Niveau 2 : points de vie réduits à 7 050 Niveau 3 : points de vie réduits à 7 400

Super barbare : Niveau 10 : points de vie réduits à 1 200 Niveau 11 : points de vie réduits à 1 300 Niveau 12 : points de vie réduits à 1 350

Dragon : Niveau 11 : points de vie portés à 5 300

Électro-dragon : Niveau 6 : points de vie portés à 5 200 Niveau 7 : points de vie portés à 5 500

Super dragon : Niveau 10 : points de vie portés à 7 200 Niveau 11 : points de vie portés à 7 600

Ballon livreur de base des ouvriers : Portée d'attaque augmentée (0 → 50) Rayon de dégâts de la capacité active réduit (300 → 225)

Sorcière de la nuit de base des ouvriers Niveau 9 : points de vie portés à 750 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 7 Niveau 10 : points de vie portés à 750 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 7 Niveau 11 : points de vie portés à 830 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 7 Niveau 12 : points de vie portés à 830 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 8 Niveau 13 : points de vie portés à 915 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 8 Niveau 14 : points de vie portés à 915 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 8 Niveau 15 : points de vie portés à 1 000 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 8 Niveau 16 : points de vie portés à 1 000 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 9 Niveau 17 : points de vie portés à 1 100 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 9 Niveau 18 : points de vie portés à 1 100 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 10 Niveau 19 : points de vie portés à 1 220 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 10 Niveau 20 : points de vie portés à 1 220 et nombre de chauves-souris dans l'essaim porté à 11

Super mineur de capitale Niveau 1 : points de vie réduits à 3 300 Niveau 2 : points de vie réduits à 3 500 Niveau 3 : points de vie réduits à 3 700 Niveau 4 : points de vie réduits à 3 900



Résolutions de bugs