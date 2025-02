C'est le moment d'aller récupérer des ballons de foot dans le nouvel événement de médailles Clash avec Haaland !

L'événement sera disponible pour tous les joueurs à l'hôtel de ville 6 ou plus, et vous devrez récupérer des ballons de foot en participant à des activités en jeu pour progresser sur la voie des récompenses. Les ballons de foot peuvent être convertis en médailles de chaussures dorées pour débloquer des récompenses spéciales comme la nouvelle troupe temporaire, le géant lanceur, et le nouveau sort temporaire, le carton jaune !