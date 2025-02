La mise à jour d'octobre 2023 de Clash of Clans est là ! Un tout nouveau district attend votre clan. En plus des Mines gobelines, deux nouvelles troupes rejoignent la capitale, dont une nouvelle méga troupe prête à semer le chaos, méga Zappy ! Le sort de précipitation infinie viendra booster vos raids comme jamais, sans oublier le lanceur de gobelins et le piège à lance, une nouvelle défense et un nouveau piège pour votre capitale ! Sans plus tarder, plongeons-nous dans les détails.