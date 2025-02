Bienvenue dans la mise à jour de juin 2023 pour Clash of Clans ! Nous avons une toute nouvelle troupe d’élixir noir, une nouvelle Super Troupe, 2 nouveaux objets magiques et bien plus encore !



Nous savons que vous avez hâte de tout découvrir, alors commençons d’entrée de jeu avec la nouvelle troupe : L’Apprenti Gardien !





Nouvelle troupe - Apprenti Gardien

Apprenti Gardien est une nouvelle troupe d’élixir noir qui se débloque au niveau 13 d’HDV lorsque vous améliorez votre Caserne noir au niveau 10.



En tant que disciple des arcanes magiques et aspirant au rôle de Grand Gardien dans son village, ce jeune magicien en devenir est une unité terrestre qui lance des attaques à distance avec son lance-pierre magique. Bien qu’il ait déjà maîtrisé plusieurs des pouvoirs du Grand Gardien, il ne sait pas encore voler comme son sensei. Apprenti Gardien n’a pas de mode aérien, mais il est capable de léviter temporairement, ce qui lui permet de facilement sauter par-dessus les remparts.



Aussi admirable qu’il ait pu être lors de son passage à l’académie de magie, l’apprenti doit encore apprendre à maîtriser la capacité Grimoire Éternel. Cependant, il est capable de déployer son Aura de vie qui augmente les points de vie des troupes terrestres autour de lui, mais cette aura ne se cumule pas avec celle du Grand Gardien ou d’autres Apprentis Gardiens. Lorsque plusieurs Aura de vie se superposent, la plus puissante aura la priorité.



Cible préférée : toutes



Type d’attaque : Distance



Cibles : Cible unique



Espace occupé : 20



Vitesse de déplacement : 20



Durée d’entraînement : 3M 56S



Rayon de l’aura : 7 cases

HDV Niveau DPS Augmentation des PV de l’aura HP Durée Coût 13 1 170 24% 1500 NA NA 13 2 185 26% 1650 9D 180K DE 14 3 200 28% 1800 16D 18H 315K DE 15 4 215 30% 1950 17D 12H 340K DE





Nouvel super troupe - Le Super Chevaucheur

Le Super Chevaucheur possède plus de vie et de dégâts, mais également une botte secrète.



Une fois que le Super Chevaucheur a été vaincu, le Cochon et le Chevaucheur se séparent en deux unités distinctes et continuent le combat ! Le Cochon peut sauter par-dessus les murs et cibler les défenses alors que le Chevaucheur attaquera la cible la plus proche.



Le Super Chevaucheur est disponible à partir de l’hôtel de ville 13 pour un niveau de Chevaucheur de Cochon de niveau 10 et plus.



Cible favorite : défenses



Type de dégâts : cible unique



Cibles : sol



Emplacement : 12



Vitesse de déplacement : 20



Temps de formation : 1 minute 48 secondes



HDV Niveau Points de vie DPS 13 10 1500 180 14 11 1600 200 15 12 1700 220

Stats du Super Cochon :

Cible favorite : défenses



Type de dégâts : cible unique



Cibles : sol



Vitesse de déplacement : 32



HDV Niveau Points de vie DPS 13 10 800 50 14 11 900 55 15 12 1000 60

Stats du Super Chevaucheur :

Cible favorite : toutes



Type de dégâts : cible unique



Cibles : sol



Vitesse de déplacement : 16



HDV Niveau Points de vie DPS 13 10 550 180 14 11 625 200 15 12 700 220





Changement des Super Troupes

Avec autant de Super Troupes disponibles pour les joueurs, être capable d'ajuster vos stratégies selon les besoins devient essentiel pour une planification d'attaque et de défense réussie. Dans cette mise à jour, nous avons ajouté la possibilité d'annuler toutes les super troupes actives.



Si vous avez une super troupe active, il y aura un nouveau bouton affichant "Annuler". En appuyant sur le bouton Annuler, vous pourrez désactiver votre Super Troop. Une fois que cette super troupe a été désactivée, vous ne pourrez plus entraîner plus de cette super troupe jusqu'à ce que vous l'activiez à nouveau.



Mais notez que l'annulation d'une super troupe active ne rembourse aucun élixir noir ou super potion utilisé lors de l'activation initiale.



Nouveaux Objets Magiques - Potion de familiers & Jarre d’étoiles des ouvriers



Potion de familiers

La Potion de familiers rend l’amélioration des familiers 24 fois plus rapide pendant 1 heure. Comme les autres potions, vous pouvez prolonger la durée de l’effet avec chaque potion utilisée, mais l’effet ne se cumule pas.



Jarre d’étoiles des ouvriers

Ce nouvel objet magique ne peut être utilisé que lorsque vous avez complété le Bonus Étoile en Base des Ouvriers. Utiliser une Jarre d’étoiles des ouvriers vous permettra d’ignorer le temps de récupération du Bonus Étoile en vous donnant un nouveau Bonus Étoile à compléter, vous permettant de gagner encore plus de ressources plus rapidement ! Cependant, la Jarre d’étoiles ne réinitialise pas le temps de récupération du Bonus Étoile.

Par exemple, si vous avez 2 heures restantes pour récupérer votre Bonus Étoile avant d’utiliser la Jarre d’étoiles, une fois le bonus de la jarre complété, le temps de récupération de votre prochain Bonus Étoile sera toujours de 2 heures.







Nouveaux niveaux de bâtiments

Nous avons ajouté de nouveaux niveaux pour les joueurs HDV 15. Il y a des améliorations pour les Bâtiments, les Troupes, les Pièges, les Héros et même pour certains familiers.



Pour la liste complète des améliorations, rendez-vous ci-dessous, suivi par la liste des réductions de coûts.



Remparts

Les 125 segments de rempart restant peuvent désormais être améliorés au niveau 16 à l’HDV 15.

Caserne noire niveau 10

Disponibles au niveau 13 d’HDV



Points de vie : 950



Temps d’amélioration : 13 jours



Coût d’amélioration : 13m Elixir



HDV Nouveau niveau Débloque HP Temps d’amélioration Coût d'amélioration 13 10 ??? 950 13 jours 13M Elixir

Aigle artilleur niveau 6

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par secondes : 525



Dégâts de zone : 45



Points de vie : 5900



Temps d’amélioration : 20 jours



Coût d’amélioration : 21.5m or



HDV Nouveau niveau DPS Dégâts de zone HP Durée Coût 15 6 525 45 5900 20 jours 21.5M or

Tesla camouflée niveau 14

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par secondes : 160



Points de vie : 1450



Temps d’amélioration : 18 jours



Coût d’amélioration : 19.1M or



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d’amélioration Coût d'amélioration 15 14 160 1450 18 jours 19.1M or

Catapulte erratique niveau 4

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par secondes : 200



Points de vie : 5100



Temps d’amélioration : 19 jours 12H



Coût d’amélioration : 21.3M or



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d’amélioration Coût d'amélioration 15 4 200 5100 19 jours 12H 21.3M or

Cabane d’ouvriers niveau 5

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par secondes : 135



Réparation par seconde : 80



Points de vie : 1800



Temps d’amélioration : 14 jours 12H



Coût d’amélioration : 17M or



HDV Nouveau niveau DPS Réparation / seconde HP Durée Coût 15 5 135 80 1800 14J 12H 17M or





Nouveaux niveaux de Pièges



Mine chercheuse niveau 5

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts : 2800



Temps d’amélioration : 10 jours



Coût d’amélioration : 10M or



HDV Nouveau niveau Dégâts Temps d’amélioration Coût d'amélioration 15 5 2800 10 jours 10M or

Bombe géante niveau 9

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts : 425



Temps d’amélioration : 12 jours



Coût d’amélioration : 10.5M or



HDV Nouveau niveau Dégâts Temps d’amélioration Coût d'amélioration 15 9 425 12 jours 10.5M or





Nouveaux niveaux de Sorts



Sort de clonage niveau 8

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Capacité de clonage : 42



Temps d’amélioration : 17 jours 12H



Coût d’amélioration : 18M Elixir



HDV Nouveau niveau Capacité de clonage Temps d’amélioration Coût d'amélioration 15 8 42 17 jours 12H 18M Elixir

Sort squelettiques niveau 8

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Nombre de squelettes : 19



Temps d’amélioration : 17 jours 12H



Coût d’amélioration : 320K élixir noir



HDV Nouveau niveau Nombre de squelettes Temps d’amélioration Coût d'amélioration 15 8 19 17 jours 12H 320K élixir noir





Nouveau niveaux de Troupes



Gobelin niveau 9

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 72



Points de vie : 146



Temps d’amélioration : 17 jours



Coût d’amélioration : 16M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Coût d'amélioration 15 9 72 146 16M Elixir

Super Gobelin niveau 9

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 180



Points de vie : 350



HDV Nouveau niveau DPS HP Durée d’entraînement 15 9 180 350 21S

PEKKA niveau 10

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 750



Points de vie : 7200



Temps d’amélioration : 16 jours 12H



Coût d’amélioration : 18M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 10 750 7200 16 jours 12H 18M Elixir

Valkyrie niveau 10

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 223



Points de vie : 2400



Temps d’amélioration : 17 jours



Coût d’amélioration : 320K élixir noir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 10 223 2400 17 jours 320K élixir noir

Super Valkyrie niveau 10

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 350



Points de vie : 3400



Durée d’entraînement : 3M 45S



HDV Nouveau niveau DPS HP Durée d’entraînement 15 10 350 3400 3M 45S

Guérisseuse niveau 8

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Soin des troupes : 76



Soin des héros : 65



Points de vie : 1800



Temps d’amélioration : 17 jours



Coût d’amélioration : 18M Elixir



HDV Nouveau niveau Soin troupes Soin héros HP Durée Coût 15 8 76 65 1800 17D 18M Elixir

Dragon niveau 10

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 370



Points de vie : 4900



Temps d’amélioration : 18 jours



Coût d’amélioration : 19.5M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 10 370 4900 18 jours 19.5M Elixir

Super Dragon niveau 10

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 452



Points de vie : 7100



Durée d’entraînement : 6M



HDV Nouveau niveau DPS HP Durée d’entraînement 15 10 452 7100 6M

Chevaucheur de cochon niveau 12

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 200



Points de vie : 1230



Temps d’amélioration : 17 jours



Coût d’amélioration : 335K élixir noir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 12 200 1230 17 jours 335K élixir noir

Bouliste niveau 7

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 114



Points de vie : 550



Temps d’amélioration : 17 jours 12H



Coût d’amélioration : 335K élixir noir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 7 114 550 17 jours 12H 335K élixir noir

Super Bouliste niveau 7

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 215



Points de vie : 2200



Durée d’entraînement : 5m

HDV Nouveau niveau DPS HP Durée d’entraînement 15 7 215 2200 5m

Bébé Dragon niveau 9

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 155



Points de vie : 2000

Temps d’amélioration : 16 jours 12h



Coût d’amélioration : 18M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 9 155 2000 16 jours 12H 18M Elixir

Dragon de l’enfer niveau 9

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 85-1700



Points de vie : 2300



Durée d’entraînement : 2m 15s

HDV Nouveau niveau DPS HP Durée d’entraînement 15 9 85-1700 2300 2M 15S

Yeti niveau 5

Disponibles au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 310



Points de vie : 3900



Unités engendrées : 12



Temps d’amélioration : 18 jours



Coût d’amélioration : 19M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Unités engendrées Durée Coût 15 5 310 3900 12 18J 19M Elixir

Golem de glace niveau 7

Disponible au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 48



Durée de gel après destruction : 8 seconds



Points de vie : 3900



Temps d’amélioration : 17 jours



Coût d’amélioration : 335K élixir noir



HDV Nouveau niveau DPS Durée du gel HP Durée Coût 15 7 48 8 secondes 3900 17J 335K DE





Nouveaux niveaux d’Engins de siège



Démolisseur niveau 5

Disponible au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 450



Points de vie : 7500



Temps d’amélioration : 16 jours 12H



Coût d’amélioration : 15M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 5 450 7500 16 jours 12H 15M Elixir

Broyeur de pierre niveau 5

Disponible au niveau 15 d’HDV



Dégâts par seconde : 750



Points de vie : 6800



Temps d’amélioration : 16 jours 12H



Coût d’amélioration : 15M Elixir



HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 5 750 6800 16 jours 12H 15M Elixir





Nouveaux niveaux de familiers



L.A.S.S.I

HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 11 250 3700 8 jours 250K elixir noir 15 12 260 3800 8 jours 260K elixir noir 15 13 270 3900 8 jours 270K elixir noir 15 14 280 4000 8 jours 280K elixir noir 15 15 290 4100 8 jours 290K elixir noir

Yak Robuste

HDV Nouveau niveau DPS HP Temps d'amélioration Coût d'amélioration 15 11 100 5700 8 jours 290K elixir noir 15 12 104 5850 8 jours 295K elixir noir 15 13 108 6000 8 jours 300K elixir noir 15 14 112 6150 8 jours 305K elixir noir 15 15 116 6300 8 jours 310K elixir noir





Nouveaux niveaux de Héros



Tous les héros disponibles au niveau 15 d’HDV reçoivent chacun 5 nouveaux niveaux.



Reine des archères

5 nouveaux niveaux : 85 > 90



Niveau de la capacité Voile Royal : 17 > 18



Niveau DPS HP Régénération Capacité Durée Coût 86 864 3750 44m 17 8J 352K DE 87 868 3780 44m 17 8J 354K DE 88 872 3810 44m 17 8J 356K DE 89 876 3840 44m 17 8J 358K DE 90 880 3870 46m 18 8J 360K DE

Stats Voile royal

Capacité Niveau Dégâts Soin Durée capacité Invocations Voile Royal 18 1560 575 7s 22

Roi des barbares

5 nouveaux niveaux : 85 > 90



Niveau de la capacité Poigne de fer : 17 > 18



Niveau DPS HP Régénération Capacité Durée Coût 86 643 12150 44m 17 8J 352K DE 87 651 12300 44m 17 8J 354K DE 88 659 12450 44m 17 8J 356K DE 89 667 12600 44m 17 8J 358K DE 90 675 12750 46m 18 8J 360K DE

Stats Poigne de fer

Capacité Niveau DPS Soin Vitesse Invocations Poigne de fer 18 1100 5300 35 40

Grand Gardien

5 nouveaux niveaux : 60 > 65



Niveau de la capacité Grimoire Éternel : 12 > 13



Niveau DPS HP Régénération Capacité Durée Coût 61 337 2660 44m 12 8J 20.2M Elixir 62 340 2680 44m 12 8J 20.4M Elixir 63 343 2700 44m 12 8J 20.6M Elixir 64 346 2720 44m 12 8J 20.8M Elixir 65 349 2740 46m 13 8J 21M Elixir

Stats Grimoire Éternel

Capacité Niveau Durée de capacité Grimoire Éternel 13 9s

Championne royale

5 nouveaux niveaux : 35 > 40



Niveau de capacité Bouclier chercheur : 7 > 8



Niveau DPS HP Régénération Capacité Durée Coût 36 604 4480 44m 7 8J 347K DE 37 608 4510 44m 7 8J 349K DE 38 612 4540 44m 7 8J 351K DE 39 616 4570 44m 7 8J 353K DE 40 620 4600 46m 8 8J 355K DE

Stats Bouclier chercheur