Changements des casernes

Afin de limiter les embouteillages dans votre village principal, nous avons rassemblé toutes les casernes en une, et de même pour les casernes noires. Tous les bâtiments en surplus seront automatiquement enlevés, et seules la caserne et la caserne noire de plus haut niveau resteront. Si toutes vos casernes sont en amélioration, celle avec le temps d’amélioration le plus court restera.