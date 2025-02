Ça vous dirait de voir un 6 étoiles par un des développeurs ? Nous avons réunie 3 des meilleurs créateurs de contenu sur Clash of Clans pour se confronter à 3 membres de l'équipe de développement !

Ils se sont entraînés dur afin de vous montrer la puissance des nouvelles capacités de troupe, tout spécialement ceux du nouveau P.E.K.K.A et la sorcière de la nuit ainsi que la domination aérienne de la nouvelle machine de combat du maître ouvrier.

Préparez-vous à regarder les plus intenses, drôles et surprenantes attaques de maison des ouvriers 10 ce vendredi 19 mai à partir de 13H00 UTC (15H00 France) sur la chaîne officielle de Clash of Clans.