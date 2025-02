Tahun ini, penggemar juga dapat membeli tiket untuk menghadiri Final Kejuaraan Dunia secara langsung! Setiap tiket akan berlaku untuk tiga hari Final Kejuaraan Dunia Clash of Clans, DITAMBAH selama tiga hari Final Dunia Liga Clash Royale, yang akan berlangsung pada akhir pekan yang sama, di tempat yang sama. Kami akan memiliki lebih banyak informasi tentang tiket dan tempat pada bulan Agustus saat Final Kejuaraan Dunia semakin dekat.

Seperti biasa, Final Kejuaraan Dunia akan disiarkan langsung di saluran resmi Clash of Clans Twitch, YouTube, dan Facebook, tempat Anda dapat menonton setiap Perang di Braket! Dengan Final Kejuaraan Dunia 2022 menandai kembalinya kompetisi Clash of Clans secara langsung, kami tidak sabar untuk melihat apa yang dibawa oleh Perang itu!

Ada BANYAK yang menarik untuk disimak di Kejuaraan Dunia Clash of Clans 2022! Anda dapat menemukan informasi lebih spesifik tentang pendaftaran dan kompetisi di halaman Cara Bersaing di situs web Esports Clash of Clans dan di Buku Peraturan Kejuaraan Dunia Clash of Clans resmi.

Pantau terus halaman Twitter dan Instagram Esports kami untuk semua info Kejuaraan Dunia Clash of Clans terbaru!

Salam Clash!