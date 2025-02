Ada dua cara untuk mengikuti Kejuaraan Dunia, jadi kumpulkan Klan Anda, poles pedang Barbarian itu, dan pegang tali sepatu Anda.

Pra-kualifikasi dalam game:

Bersaing di Liga Juara I di Liga Perang Klan selama bulan Maret hingga musim Liga Agustus (akan dimainkan pada tanggal 1 - 11 setiap bulannya).

Setiap bulan 4 Klan teratas dari Liga Juara I akan diundang untuk bertarung di Kualifikasi Offline 5v5 di Katowice, Polandia.

Setiap Clan yang memenuhi kualifikasi akan dikonfirmasi oleh Supercell pada setiap akhir musim. 4 Klan teratas akan memiliki slot prioritas untuk Kualifikasi Offline bulan itu. Jika Klan menolak tempat atau tidak dapat menghadiri kualifikasi, posisi tersebut akan ditawarkan ke Klan peringkat tertinggi berikutnya.

Pemimpin Klan yang memenuhi syarat akan dihubungi oleh Supercell melalui inbox di dalam permainan. Pemimpin Klan memiliki waktu 24 jam untuk mengkonfirmasi partisipasi mereka dalam Kualifikasi Offline bulan itu. Jika Pemimpin Klan gagal menjawab tepat waktu atau jika Klan mereka tidak bersedia untuk menghadiri Kualifikasi Offline di Katowice, Polandia, posisi itu akan ditawarkan ke Klan peringkat berikutnya.

Pemimpin Clan bertanggung jawab untuk menentukan 5 anggota dari daftar Liga Perang mereka yang akan mewakili Klan mereka di Kualifikasi Offline.

Harap dicatat bahwa Kualifikasi Offline adalah acara fisik di Katowice, Polandia dan 5 anggota Klan harus dapat melakukan perjalanan ke sana. (Penerbangan dan akomodasi akan ditangani oleh ESL. Semua peserta harus berusia di atas 18 tahun, harus dapat melakukan perjalanan ke Polandia, dan harus memiliki semua dokumen perjalanan yang diperlukan.)

Pra-kualifikasi ESL Play:

Pertama, daftar untuk bersaing di situs web ESL Clash of Clans Championship: https://pro.eslgaming.com/clas...

Setiap pra-kualifikasi akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 24 setiap bulan antara bulan Maret dan Agustus.

4 tim pemenang teratas akan maju ke Katowice, Kualifikasi Offline bulanan di Polandia.

Format Pra-Kualifikasi ESL Play:

Perang Persahabatan 5v5 Balai Kota 12

Persiapan 15 menit, Perang 1 jam

Penyisihan tunggal, Best of One (pemenang maju setelah satu pertandingan dimainkan di setiap babak)