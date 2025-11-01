Saat meteor raksasa meluncur makin dekat, kekacauan pun tak terelakkan!

1–11 November: Liga Perang Klan sedang berlangsung!

1–17 November: Hammer Jam kembali! Nikmati diskon 50% untuk mempersingkat waktu peningkatan serta 2x tambahan kapasitas dan produksi Pengumpul Sumber Daya. Buster Super dan Pertahanan DIY tidak termasuk.

1–17 November: Penghalang Meteor mulai jatuh ke Desamu! Bersihkan untuk kesempatan mendapatkan Mineral.

1–30 November: Tukang Goblin dan Ilmuwan Goblin kembali ke Desamu.

1–30 November: Latar Perang Puing Kerajaan tersedia di Toko.

3–30 November: Latar Tanah Gersang kini lepas landas … dan mendarat di Toko.

6–30 November: Kostum Pahlawan Tanah Gersang mulai tersedia di Toko.

8–17 November: Bangunan Pengamat Meteor muncul di luar Desamu. Berinteraksilah dengan bangunan tersebut untuk mendapat informasi terkini tentang meteor yang akan jatuh!

10–14 November: Acara Bonus Bintang 4x!

15–30 November: Dekorasi Super peramal muncul di Toko.

20–27 November: Acara Sorotan & Tiket Acara hadir, meruntuhkan semua batasan. Kerahkan Peremuk Tembok Super!

22–28 November: Permainan Klan dimulai!