Musim November Dimulai dengan HAMMER JAM!
Hammer Jam Membuat Gebrakan!
Dengan Palu Meteor misterius di tangannya, Tukang dapat melakukan peningkatan dengan lebih cepat dan lebih murah. Benar, mulai SEKARANG, Hammer Jam DIMULAI!
Balai Kota dari SEMUA level bisa ikut serta dalam Hammer Jam!
Pengurangan waktu dan biaya sebesar 50% - Tidak termasuk Buster Super atau Pertahanan DIY
2x tambahan kapasitas dan produksi Pengumpul Sumber Daya
Hammer Jam berakhir 17 November. Mulailah meningkatkan dari sekarang!
Selamat datang di Musim Tanah Gersang
Saat meteor raksasa meluncur makin dekat, kekacauan pun tak terelakkan!
1–11 November: Liga Perang Klan sedang berlangsung!
1–17 November: Hammer Jam kembali! Nikmati diskon 50% untuk mempersingkat waktu peningkatan serta 2x tambahan kapasitas dan produksi Pengumpul Sumber Daya. Buster Super dan Pertahanan DIY tidak termasuk.
1–17 November: Penghalang Meteor mulai jatuh ke Desamu! Bersihkan untuk kesempatan mendapatkan Mineral.
1–30 November: Tukang Goblin dan Ilmuwan Goblin kembali ke Desamu.
1–30 November: Latar Perang Puing Kerajaan tersedia di Toko.
3–30 November: Latar Tanah Gersang kini lepas landas … dan mendarat di Toko.
6–30 November: Kostum Pahlawan Tanah Gersang mulai tersedia di Toko.
8–17 November: Bangunan Pengamat Meteor muncul di luar Desamu. Berinteraksilah dengan bangunan tersebut untuk mendapat informasi terkini tentang meteor yang akan jatuh!
10–14 November: Acara Bonus Bintang 4x!
15–30 November: Dekorasi Super peramal muncul di Toko.
20–27 November: Acara Sorotan & Tiket Acara hadir, meruntuhkan semua batasan. Kerahkan Peremuk Tembok Super!
22–28 November: Permainan Klan dimulai!
28 November: Perburuan Harta Karun kembali selama lima hari!