Halo, Chief! Kami ingin mengumumkan bahwa akan ada beberapa perubahan penting dalam pembaruan mendatang:

Perombakan Jebakan Pegas!

Perombakan pada Jebakan Pegas akan hadir untuk semua Level Balai Kota. Berikut detail lebih lengkap:

Alih-alih memberi kerusakan area, Jebakan Pegas hanya akan memberi kerusakan pada 1 Peleton dengan Kapasitas terbesar di area serangan.

Jika Kapasitas Peleton itu lebih besar daripada Kapasitas Jebakan Pegas, dia akan menerima kerusakan besar. Jika Peleton tersebut tumbang akibat kerusakan ini, dia akan terpental. Jika tidak, dia akan terlempar ke atas sehingga tidak bisa bergerak atau menyerang dalam waktu singkat.

Jika Kapasitas Peleton itu sama atau lebih rendah daripada Kapasitas Jebakan Pegas, dia akan terpental.

Kami juga menambahkan 7 Level lagi pada Jebakan Pegas (Level 6 hingga Level 12) mulai dari Balai Kota 11.

Perombakan yang sama telah diterapkan pada Jebakan Pegas di Basis Tukang, dan Level 5 telah ditambahkan.

Alasan utama di balik perubahan ini adalah kami melihat bahwa kerusakan percikan Jebakan Pegas cukup banyak, tetapi kerusakan pada target individu hanya sedikit (terutama di Balai Kota yang lebih tinggi). Perombakan ini kami jadikan peluang untuk menyeimbangkan kemampuan pertahanan, sekaligus mengatasi masalah lama di mana Jebakan Pegas terlalu kuat dalam serangan tertentu, tetapi tidak berguna dalam serangan lain. Kini, Jebakan Pegas pasti akan memberi kerusakan di segala situasi. Sebagai tambahan, sekarang kami selalu bisa menambahkan Level baru untuk membuatnya makin kuat di setiap Balai Kota.

Penghapusan Level Senjata Balai Kota!

Selain itu, dalam pembaruan mendatang, kami akan menghapus Level Senjata Balai Kota dari Balai Kota Level 12, 13, 14, dan 15.

Level ini memperlambat progres di pertengahan game dan dirasa kurang bermanfaat dibanding peningkatan lain. Guna mempercepat progres, kami memutuskan untuk menghapusnya.

Jangan khawatir! Meski peningkatan ini dihapus, Senjata Balai Kota milikmu akan tetap ada setelah pembaruan. Senjata ini hanya akan memiliki statistik yang sama dengan Senjata Balai Kota maksimum yang ada sebelumnya. Sama seperti cara kerja Senjata Balai Kota 16 saat ini.

Sayangnya, semua peningkatan Level Senjata Balai Kota yang sedang berlangsung akan dibatalkan dan sumber daya yang digunakan untuk peningkatan tersebut akan hangus. Jika kamu saat ini berada di Balai Kota 12, 13, 14, atau 15, kami sarankan untuk jangan dulu meningkatkan Level Senjata Balai Kota. Begitu pembaruan ini tiba dalam beberapa minggu, Senjata Balai Kotamu (Level berapa pun itu) akan memiliki kekuatan maksimum! Mohon bersabar!

Seperti biasa, tolong berikan masukan dan pendapat kalian tentang perubahan ini!

Tim Clash of Clans