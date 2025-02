Vi siete mai chiesti come potrebbe essere uno scontro tra i titani di Clash of Clans?

Ebbene, noi abbiamo la risposta!



I campioni del mondo ATN.ATTAX dell'edizione 2020 del #clashworlds si scontreranno in una SUPER finale contro J.X Tiger, i neo campioni dell'edizione 2021!



Gli scontri dell'evento saranno al meglio delle tre guerre e il vincitore si poterà a casa 500$ e ben 15.000 gemme.



E non è tutto, abbiamo anche una sorpresa per voi! Per l'occasione metteremo in palio ben due Pass d'oro, che potrete vincere partecipando alla diretta che avrà luogo domani, lunedì 3 gennaio 2022, sul canale Youtube di Haplo80 alle ore 14:00 orario italiano.



A farci compagnia durante l'evento ci saranno i nostri caster di fiducia Haplo80 e Figliocci CLUB!



#ChampionsWar