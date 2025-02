Capo!

Sogni anche tu di partecipare alle finali del Campionato Mondiale di Clash of Clans? A noi piacerebbe festeggiare insieme a te, e vorremmo che anche tu potessi far parte dello spettacolo!



Crea un video per tifare il tuo Team preferito e caricalo per avere la possibilità di partecipare alle finali Mondiali! Cerca di essere divertente e creativo - parla in Inglese - e il tuo video potrà essere selezionato per diventare parte della diretta!