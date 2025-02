1ª fase: scontri classificati (dal 10 al 20 agosto)

Tutte le squadre che hanno completato il processo di iscrizione parteciperanno a una competizione classificata, dove potranno sfidarsi in qualsiasi momento in un massimo di sei scontri ogni 24 ore. Il piazzamento in classifica sarà dettato dai punti che si guadagneranno o perderanno in base ai risultati degli scontri, la cui quantità dipenderà dalla posizione in classifica rispetto all'avversario. Per esempio, se sconfiggi una squadra alta in classifica, vincerai più punti di quelli che otterresti battendone un'altra che si trova in una posizione inferiore alla tua.

Al termine degli scontri classificati, le 64 squadre migliori avanzeranno alla seconda fase.



2ª fase: doppia eliminazione (27 agosto)

Qui, 64 squadre gareggeranno in un gruppo a doppia eliminazione finché non ne rimarranno 16, le quali accederanno alla terza fase.



3ª fase: formato svizzero (3 settembre)

Nel formato svizzero, ognuna delle 16 squadre rimanenti combatterà fino a un massimo di cinque guerre. Da questo punto in poi delle Qualificazioni, si cominceranno ad assegnare i premi e le squadre che avranno raggiunto questa fase si porteranno a casa automaticamente almeno 5000 $! Le otto squadre che vinceranno tre guerre proseguiranno il loro cammino nella competizione, mentre le altre otto che ne perderanno altrettante saranno eliminate.



4ª fase: doppia eliminazione (10 settembre)

In questa fase, le otto squadre partecipanti gareggeranno in un gruppo a doppia eliminazione finché non ne resteranno quattro, le quali strapperanno un biglietto d'oro a testa per giocare nelle Finali mondiali di Helsinki, in Finlandia, dal 23 al 25 settembre. Inoltre, ognuna delle otto squadre della quarta fase metterà in saccoccia un minimo di 20.000 $, mentre le quattro che giungeranno alle Finali mondiali avranno la possibilità di mettere le mani su premi ancora più ricchi! Torna domani per saperne di più sul montepremi delle Finali mondiali!



La seconda, la terza e la quarta fase saranno trasmesse in diretta sui canali Twitch di Haplo_80 e FigliocciClub. Ti daremo maggiori informazioni a mano a mano che ci avvicineremo alla data degli eventi.



Pensi che tu e il tuo clan abbiate le carte in regola per farvi valere nel Torneo mondiale? Allora, ricordatevi di iscrivervi alle Qualificazioni dal 3 al 10 agosto e tenetevi pronti! Nel frattempo, controlla costantemente questa sezione, così come le nostre pagine Esports (in inglese) su Twitter e Instagram oppure le nostre pagine in lingua italiana Twitter e Facebook per tutte le ultime novità sul Torneo. Prima di salutarci, vogliamo informarti che giovedì prossimo alle 14:00 UTC sveleremo più dettagli sulle Finali mondiali di Helsinki! Non perderteli!



Continua a combattere!