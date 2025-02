La votazione delle due Squadre per aggiudicarsi gli ultimi 2 Golden Ticket sono terminate! Questi 2 Team, insieme ai 6 vincitori delle qualificazioni, si scontreranno per il montepremi da 1.000.000$ e per il titolo di Campione 2020!

Un ringraziamento speciale va alla nostra fantastica community, che ha mostrato impegno e passione anche nel supportare questi due Team.

eleVen Original e HT Family vanno dunque ad aggiungersi come Wild Cards ad Alternate Attax, Darkest Muzan, Ni Chang Dance, QueeN Walkers, Vatang e x6tence!