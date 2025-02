Il Torneo mondiale di Clash of Clans del 2021 sta per raggiungere la sua epica conclusione e ora conosciamo le date esatte delle Ultime qualificazioni e delle Finali mondiali!

Nel corso degli ultimi mesi, le squadre hanno gareggiato nelle Qualificazioni mensili del Torneo, i cui vincitori hanno conquistato uno dei Biglietti d'oro validi per l'accesso alle Finali, mentre i secondi classificati hanno strappato il Biglietto d'argento, con cui parteciperanno alle Ultime qualificazioni. Le Ultime qualificazioni si disputeranno il 13 e 14 novembre e vedranno affrontarsi i sei vincitori dei Biglietti d'argento e le quattro squadre aggiuntive che hanno trionfato nei tornei della community dedicati al Torneo. Tra queste dieci squadre, solo due accederanno alle Finali mondiali, che si terranno dal 3 al 5 dicembre prossimi. Entrambi gli eventi verranno trasmessi in diretta e saranno esclusivamente online.



Le due squadre qualificate per le Finali si uniranno alle sei vincitrici dei Biglietti d'oro ottenuti nelle Qualificazioni mensili di questa edizione per dare forma all'evento Esports di Clash of Clans più emozionante dell'anno! I 700.000 $ in palio per l'evento verranno distribuiti in base ai piazzamenti finali delle squadre, che non solo si contenderanno la fetta più grossa del premio in denaro, ma anche il titolo di campione del mondo del 2021!

ATN.aTTax, che l'anno scorso ha sconfitto QueeN Walkers ed è stata incoronata campione del mondo del 2020, ha dominato anche nell'edizione di quest'anno, conquistando a maggio il primo Biglietto d'oro a disposizione nel 2021. Successivamente, TOMPINAI EMPIRE, che vanta nella rosa quattro ex-componenti di x6tence, semifinalista nel 2020, e la vicecampionessa del 2020 QueeN Walkers hanno guadagnato altri due Biglietti d'oro validi per le Finali mondiali. L'esordiente J.X. Tiger e BADZINGER sono rispettivamente la quarta e la quinta finalista, perciò non resta che aspettare la Qualificazione di ottobre per scoprire chi sarà la sesta.



Grazie al loro secondo posto in una delle passate Qualificazioni mensili, la vicecampionessa del 2019 MCES, eleVen Original, che ha disputato le Finali nel 2020, gli esordienti Carnage Gaming e TorillaTavataan e infine BADZINGER hanno già guadagnato uno dei Biglietti d'argento validi per l'accesso alle Ultime qualificazioni, mentre ulteriori eventi decideranno quali saranno le ultime due squadre a completare la lista dei finalisti. Oltre a loro, parteciperanno anche le quattro squadre aggiuntive che hanno trionfato nei tornei della community, che al momento sono TrainStation, la squadra satellite di Spacestation Gaming, che gareggia per la ESL nella regione del Nord America, i veterani di Tribe Gaming, appartenente alla regione d'Europa, Medio Oriente e Nord Africa della ESL, nonché Aphelion Esports, che ha partecipato alla Qualificazione di luglio e proviene dalla community di ClashMSTRS. La lista dei partecipanti potrebbe però cambiare, se una di queste Squadre conquisterà il Biglietto d'oro in palio nella Qualificazione di ottobre, perciò assisti alle trasmissioni su <YouTube> o <Twitch>, per non perderti nessuno scontro!

Inoltre, segnati subito le date di questi fantastici eventi: il 13 e 14 novembre, per le Ultime qualificazioni, e il 3, 4 e 5 dicembre, in cui si concluderà il Torneo con le straordinarie Finali mondiali! Pubblicheremo ulteriori notizie al riguardo nelle prossime settimane, perciò segui la pagina italiana di Clash of Clans su Twitter e tieni d'occhio la scheda "Esports" in gioco per rimanere sempre al corrente di tutte le novità. Non vediamo l'ora di scoprire come finirà il Torneo mondiale di Clash of Clans del 2021 e ci auguriamo di guardarlo in diretta con te!

Continua a combattere!