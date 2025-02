La Battaglia per la Vittoria

Dopo innumerevoli vittorie nelle Guerre di Lega tra Clan, numerosi successi nelle Qualificazioni e 2 votazioni da parte della Community, abbiamo finalmente gli 8 Team che si sfideranno una volta per tutte per determinare chi si incoronerà Campione di Clash of Clans 2020! A partire dal 27 novembre questi 8 Team useranno la loro abilità al massimo e combatteranno come non hanno mai fatto prima per rivendicare il montepremi da 1.000.000$. La posta in gioco non è mai stata così alta e le squadre hanno affinato le loro strategie durante tutto l’anno. Questo è un evento a cui non puoi mancare!

Prima che lotta abbia inizio vi presentiamo le 8 squadre finaliste!