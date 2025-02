Ciao Capo!

Le finali del torneo mondiale di Clash of Clans sono alle porte e abbiamo bisogno del tuo aiuto per rendere queste guerre tra clan le più epiche mai viste finora! Nel corso del 2020, sei clan hanno dato il loro meglio in occasione dei turni di qualificazione mensili (partecipando direttamente in gioco alle leghe della guerra tra clan o su ESL Play) per ottenere l'accesso garantito alle finali e avere l'opportunità di vincere il montepremi di 1.000.000 $! Ora spetta a te scegliere quali clan si aggiudicheranno gli ultimi due posti a disposizione, che verranno decisi dai voti della community.