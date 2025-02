Solo tu puoi dare a 2 Clan la possibilità di competere alla finale del Campionato mondiale di Clash of Clans e farli combattere per il montepremi di 1.000.000$! La finale si svolgerà alla ESL One Arena in Hamburg, Germania dal 25 al 27 ottobre, 8 Clan si sfideranno per dimostrare qual è il Clan più forte del Mondo. Durante gli scorsi mesi, sono 6 i Clan che hanno combattuto durante gli eventi mensili delle ESL Qualifiers a Katowice, Polonia e si sono guadagnati il posto alle finali mondiali. Oltre a questi verranno invitati altri 2 Clan votati dalla Community, ed è qui dove tu entri in gioco.

La prossima settimana, apriremo le votazioni nella sezione novità all'interno del gioco, dove potrai dare la tua preferenza. Ma non sceglieremo un “qualsiasi” Clan; vogliamo essere sicuri che i 2 Clan invitati abbiano giocatori in grado di competere contro i migliori del mondo.

Di seguito i profili dei Clan invitati tra cui potrai scegliere. Questi Clan hanno combattuto superbamente alle ESL Qualifiers ma non sono stati in grado di assicurarsi uno dei biglietti per la finale, oppure sono stati eccezionalmente competitivi nelle diverse competizioni organizzate dalle community. Scegli attentamente perchè potrai votare una volta sola e non potrai modificare la scelta successivamente.



Solo tu puoi mandare 2 tra questi Clan nella battaglia delle finali mondiali. Ci vediamo ad Hamburg...e fino a quel momento ecco i Clan selezionati!