Il Torneo mondiale di Clash of Clans è tornato per il 2022, più grande che mai! Non importa che tu abbia appena raggiunto il municipio 14 e sia alla ricerca di una sfida più impegnativa, o che tu sia un veterano con un'esperienza decennale in un clan della lega Campioni I: questa è l'occasione perfetta e più semplice per intraprendere il tuo cammino verso la scena competitiva! Inoltre, se dimostrerai di avere tutte le carte in regola, questa avventura potrebbe portarti a Helsinki, in Finlandia, dove si terranno le Finali mondiali!



Anche questa volta, le squadre accederanno alle Finali ottenendo un biglietto d'oro, ma, a differenza dell'edizione precedente, ci sono due modi per vincerlo. I primi 4 si possono guadagnare partecipando a una delle competizioni organizzate dalla community.



L'altro modo per intascarsi un biglietto è giocando alle Qualificazioni del Torneo, una temibile competizione della durata di cinque settimane e suddivisa in quattro fasi, che si terranno dal 10 agosto al 10 settembre. Sarà possibile registrarsi alle Qualificazioni del Torneo dal 3 al 10 agosto nel Portale del Torneo, all’interno del gioco, per i partecipanti dai 16 anni in su. Durante questo periodo, i giocatori di municipio 14 potranno accedere al Portale del Torneo toccando il pulsante del Torneo mondiale di Clash of Clans nel gioco.