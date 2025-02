Ciao Capo!

il Torneo mondiale di Clash of Clans è tornato per il 2022, più grande che mai! Non importa che tu abbia appena raggiunto il municipio 14 e sia alla ricerca di una sfida più impegnativa, o che tu sia un veterano con un'esperienza decennale in un clan della lega Campioni I: questa è l'occasione perfetta e più semplice per intraprendere il tuo cammino verso la scena competitiva! Inoltre, se dimostrerai di avere tutte le carte in regola, questa avventura potrebbe portarti a Helsinki, in Finlandia, dove si terranno le Finali mondiali!



Nel corso della settimana, manderemo a te e al tuo clan tutte le informazioni necessarie per gareggiare nel Torneo mondiale di Clash of Clans di quest'anno e provare a vincere una fetta del montepremi in palio, che ammonta all'esorbitante cifra di un milione di dollari. Abbiamo molto di cui parlare, quindi iniziamo.



Proprio come l'anno scorso, otto squadre si sfideranno nel gruppo delle Finali mondiali, che, come abbiamo già anticipato, avranno luogo a Helsinki. L'evento durerà dal 23 al 25 settembre, verrà trasmesso in diretta e sarà dal vivo, sia per i partecipanti che per il pubblico. Rilasceremo maggiori dettagli sui biglietti ad agosto, quindi non perderti gli aggiornamenti.