Da ora Clash of Clans fa parte del nuovissimo ESL Mobile! Competi contro giocatori provenienti da Nord america, Europa, Medio oriente e Africa del nord per un montepremi da più di 200.000$. La stagione di ESL Mobile Open Spring 2021 inizia il 12 di aprile e consiste in due classifiche e due opportunità di partecipare. I migliori potranno partecipare a ESL Mobile Challenge dove potranno darsi battaglia e diventare i campioni di ESL Mobile!

I vincitori del Nord america e Eurpa/MENA avranno anche la possibilità di guadagnare un posto nel campionato mondiale di Clash of Clans, attraverso il Last chance qualifier. Visita esl.gg/mobile per iscriverti!