Il Clash of Clans Worlds Warmup è tornato per la sua edizione 2023, più grande e migliore di sempre!

Con un montepremi di 30.000$ in palio e il municipio 15 per la prima volta in un Worlds Warmup, la posta in gioco è più alta che mai!

Quest'anno avremo le squadre finaliste del Torneo mondiale 2022 che si uniranno alla competizione come squadre invitate direttamente nella fase a gironi!

Ci saranno due qualificazioni aperte a tutti. Le prime 8 squadre (4 per ciascuna qualificazione) avanzeranno alla fase a gironi. La fase a gironi dividerà le squadre qualificate e le finaliste mondiali in 4 gruppi. Le prime 2 squadre di ogni girone accederanno ai play-off.

Dai un'occhiata alla spiegazione del formato e alla distribuzione del montepremi nell'immagine qui sotto: