L’anteprima di oggi è talmente eccezionale che richiede uno spazio dedicato solo a questo. Questa nuova funzionalità cambierà drasticamente il modo in cui costruisci la tua base, abbiamo modificato uno dei personaggi capisaldo di Clash of Clans e trasformato in una forza da non sottovalutare! Stiamo parlando dell’artigiano più amato: il Costruttore!