Continua a leggere per scoprire quali sono le truppe per cui abbiamo modificato i danni al secondo.

Nome della truppa Livello della truppa Livello del municipio Danni al sec. precedenti Nuovi danni al sec. Domatore di cinghiali 7 11 135 140 Domatore di cinghiali 8 12 148 155 Domatore di cinghiali 9 12 161 165 Domatore di cinghiali 10 13 174 176 Bocciatore 2 10 70 72 Bocciatore 3 11 80 84 Bocciatore 4 12 90 96 Bocciatore 5 13 96 102 Bocciatore 6 14 102 108 Valchiria 6 11 163 167 Valchiria 7 12 178 185 Valchiria 8 13 193 196 Strega 4 11 160 165 Strega 5 12 180 185 Guardiana delle selve 1 15 190 95 Guardiana delle selve 2 15 210 105 Guardiana delle selve 3 16 230 115

Abbiamo modificato anche i punti ferita di diverse truppe.

Nome della truppa Livello della truppa Livello del municipio PF precedenti Nuovi PF Bocciatore 2 10 350 375 Bocciatore 3 11 385 420 Bocciatore 4 12 420 470 Bocciatore 5 13 455 505 Bocciatore 6 14 500 530 Bocciatore 7 15 550 565 Golem 6 11 6600 6600 Golem 7 11 6900 7000 Golem 8 12 7200 7500 Golem 9 12 7500 7900 Golem 10 13 8000 8200 Golem 11 14 8400 8500 Strega 4 11 440 470 Strega 5 12 480 520 Strega 6 15 520 540 Guardiana delle selve 1 15 6300 6200 Guardiana delle selve 2 15 6650 6350 Guardiana delle selve 3 16 7000 6500

Ci auguriamo che tu ti goda il gioco ancora di più dopo queste modifiche. Inoltre, ti ricordiamo che puoi condividere con noi le tue opinioni e i tuoi suggerimenti in qualsiasi momento! Per farlo, seguici sui nostri profili ufficiali su X e Facebook (in inglese) e scrivi i tuoi commenti sotto i nostri post!

Continua a combattere!