È stato corretto l’errore per il quale in alcuni casi delle decorazioni venivano inserite della disposizione del villaggio al momento del salvataggio.

Verrà sempre salvata la disposizione del Villaggio al momento del click sul pulsante “salva” anche per disposizioni non attive. In precedenza, l'editor di disposizione non poteva a salvare la disposizione se degli edifici erano stati posizionati non correttamente. Ora gli edifici posizionati in modo errato vengono automaticamente spostati nella scorta durante il salvataggio.