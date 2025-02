Come si guadagna l'oro della capitale?

La fucina





La fucina è un nuovo edificio che si sblocca al livello 6 del municipio, troverai la fucina accanto all'aeronave che ti porta alla capitale del tuo clan. Questa struttura ti consente di produrre e raccogliere piccole quantità di oro della capitale, la risorsa necessaria per potenziare i tuoi edifici della capitale. Inoltre, i giocatori con un municipio di alto livello potranno assegnare costruttori per scambiare risorse con oro della capitale, il che significa che avrai bisogno di un costruttore libero per convertire le risorse in oro della capitale. Inoltre, il potenziamento del costruttore del pass d'oro e le pozione del costruttore accelereranno la velocità e ridurranno il tempo necessario per creare oro della capitale nella fucina. Puoi anche completare una conversione in oro della capitale in corso usando delle gemme.