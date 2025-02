Preparati al meglio per il 12º Clashiversario impiegando il 12% di tempo in meno per migliorare gli edifici!

Tu e l'intera community di Clash of Clans avrete la chance di estendere la durata dell'evento e di farlo durare fino a un totale di 29 giorni, a partire dal 2 agosto, la data ufficiale di inizio del Clashiversario! Se tutti voi donerete un numero specifico di truppe (45.000.000.000 di unità) entro le 8:00 UTC del 2 agosto, raggiungerete il traguardo finale, quello dei 29 giorni, altrimenti il prolungamento sarà di 7, 12, 17 o 22 giorni in base al traguardo raggiunto entro la scadenza.

Ricorda che in questo evento prenderemo in considerazione il numero di spazi donati nella modalità standard e nelle guerre tra clan e che varranno anche gli incantesimi e le macchine d'assedio, quindi dacci subito dentro con le donazioni! Nel caso in cui te lo stia chiedendo, sì... Impiegherai il 12% di tempo in meno a migliorare sia gli edifici del villaggio che quelli della base del costruttore!

Buona fortuna e buon Clashiversario!