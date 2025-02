A partire dal 1° ottobre, eseguiremo dei test relativi al completamento più fluido delle sfide stagionali per alcuni giocatori. Il motivo per cui eseguiamo questi test è osservare quale ritmo motiva di più i giocatori a completare le sfide stagionali e il pass d'oro nella sua interezza, se presente. Questi test verranno applicati ai giocatori di municipio 7 e superiori e includeranno tre diverse versioni potenziali delle sfide stagionali, assegnate in modo casuale ai giocatori:

Un gruppo di giocatori riceverà lo stesso set di sfide e ritmo di qualsiasi set delle stagioni precedenti;

Un altro gruppo di giocatori riceverà un set di sfide che richiederà meno punti per essere completate (2.000 in totale anziché 2.600);

E infine, il terzo gruppo di giocatori riceverà ulteriori incarichi da ogni sfida settimanale, consentendo loro di ottenere più punti complessivi da vari incarichi.

Ci auguriamo che queste varianti delle sfide producano risultati positivi per l'intera community in futuro e che portino ulteriori miglioramenti verso un numero maggiore di giocatori che portano a termine più sfide stagionali ogni mese