Inoltre, abbiamo un paio di miglioramenti della qualità della vita che rilasceremo in questo aggiornamento. Dai un'occhiata qui sotto!







Guadagna XP donando truppe in Guerra o nelle Guerre della Lega

Ora otterrai XP donando truppe durante le Guerre e le Leghe della Guerra, ma non durante le guerre amichevoli. La quantità di XP guadagnata si basa sulle truppe donate all'inizio del Giorno della Battaglia. Non sarà possibile accumulare XP rimuovendo le donazioni e richiedendo ripetutamente truppe. Tutti gli XP dalle donazioni di truppe vengono guadagnati al termine del Giorno di preparazione. La quantità di XP guadagnata è la stessa delle altre donazioni.







Randomizzatore delle skin degli Eroi

Il primo miglioramento QdV che abbiamo aggiunto all'aggiornamento autunnale del 2021 è la funzione Hero Skin Randomizer. Quando abilitato, il randomizzatore applicherà casualmente una Skin diversa ogni volta che caricherai il tuo villaggio natale, scegliendo da un elenco di skin che hai selezionato per essere in rotazione.

Il Randomizzatore di skin può essere attivato dall'interfaccia delle, che si trova su ogni struttura degli Eroi. Impostando il Randomizzatore su "On", dovrai selezionare quale delle tue skin sbloccate vuoi in rotazione. Eventuali skin non selezionate verranno escluse dal ciclo del Randomizzatore.



Pertanto, se ci sono alcune skin della tua collezione che non desideri vengano applicate casualmente quando carichi il tuo villaggi, lascia semplicemente quella skin deselezionata.



Dopo aver selezionato le skin dell'eroe che desideri avere in rotazione, ogni volta che carichi il tuo villaggio natale, il randomizzatore delle skin dell'eroe applicherà una skin casuale diversa dalla tua selezione agli eroi disponibili. Il caricamento del tuo villaggio avviene dopo eventi come l'attacco o la visita al villaggio di un altro giocatore.



È come avere la tua playlist musicale preferita in riproduzione casuale!









Miglioramenti al programma Sostieni un Creatore

Se vuoi supportare il tuo creatore di contenuti Clash of Clans preferito, abbiamo reso questa funzione ancora più accessibile.



Nel negozio di Clash, premi semplicemente il logo "C" del Supercell Creator Club per inserire il codice creatore del creatore di contenuti che desideri supportare. Inoltre, se stai già supportando un Creatore di contenuti, il logo avrà un segno di spunta verde sopra di esso per indicare che il tuo supporto è attualmente attivo.







Modifiche all’ API

Per chi di voi è un po’ più tecnico, abbiamo aggiunto un paio di modifiche alla nostra API pubblica.









Lo stato di attivazione/disattivazione della guerra tra clan è ora presente come proprietà warPreference (in/out) nella risposta /players/{playerTag} nell'API di Clash of Clans. La proprietà è presente solo se un giocatore fa parte di un clan.

Il numero massimo di attacchi disponibili per partecipante alla guerra è ora presente come proprietà attackPerMember nelle risposte /clans/{clanTag}/currentwar e /clans/{clanTag}/warlog nell'API Clash of Clans. Poiché si tratta di qualcosa di nuovo che abbiamo iniziato a monitorare gli storici delle guerre dei clan, le guerre amichevoli avviate prima dell'introduzione di questa funzione non avranno questa proprietà.