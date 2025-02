Ehi capo, seguendo quanto detto nel nostro annuncio relativo alle sospensioni, siamo qui per condividere una novità che è alle porte.

Come accennato in precedenza, stiamo prendendo di mira gli account bot, che vengono utilizzati per ottenere un vantaggio sleale nel gioco. Detto questo, sospenderemo permanentemente tutti gli account identificati come bot. Anche i giocatori che utilizzano software di terze parti verranno sospesi permanentemente.

Continueremo a condividere aggiornamenti sui nostri sforzi per mantenere Clash of Clans sicuro ed equo per tutti.

-Il team di Clash of Clans