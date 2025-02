Ciao Clasher,

Volevamo farti sapere cosa sta succedendo da quando abbiamo rilasciato la protezione dell'account da dicembre.

Se non hai mai sentito parlare della protezione dell'account, devi sapere che questo è un ottimo modo per proteggere il tuo profilo dai phisher. Scopri di più nell'articolo dell'assistenza al giocatore e nel blog.



Abbiamo monitorato i thread su Reddit in cui recentemente i giocatori hanno segnalato il furto dei loro account indipendentemente dal fatto che avessero o meno la protezione dell'account.



Attraverso il supporto, abbiamo appreso che sta circolando una truffa in cui persone che si fingono dipendenti di Supercell contattano i giocatori e chiedono i loro codici di verifica di accesso Supercell ID.



Chiediamo i codici di ripristino solo in una conversazione di supporto che tu hai avviato. Se vieni contattato in merito ai codici altrove, ad esempio tramite e-mail, si tratta di una truffa.



Non chiederemo mai i tuoi codici di accesso Supercell ID. I codici di accesso Supercell ID vengono utilizzati non solo per l'accesso, ma anche per attivare, disattivare e reimpostare la protezione dell'account.



Questi malintenzionati utilizzano questi codici per abilitare o ripristinare la protezione dell'account, per assicurarsi che il loro numero di telefono sia collegato alla protezione. Quindi, utilizzano i nostri processi di recupero per recuperare i profili per sé stessi e sono, ovviamente, in grado di potersi identificare come proprietari del profilo tramite la protezione dell'account.

La seconda causa principale per cui i giocatori abusano della protezione dell'account, è di consentire ad altri giocatori di giocare con i propri profili, anche solo per un minuto, che è abbastanza a lungo da consentire a un troll di abilitare o ripristinare la protezione dell'account.