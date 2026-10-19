Ehilà!

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno condiviso le proprie idee sulla nuova interfaccia e rassicurare tutti che consideriamo molto preziose le opinioni della community, perciò abbiamo deciso di rispondere ad alcune delle domande più frequenti

e di dare delle spiegazioni riguardo agli elementi che sembrano essere causa di frustrazione per molti.

Per prima cosa, ci è stato chiesto perché abbiamo posizionato il municipio in alto a sinistra della schermata e possiamo dirti che, in futuro, abbiamo intenzione di dedicare quell'angolo alle opzioni di personalizzazione, ma, a questo proposito, condivideremo maggiori informazioni appena possibile.

Per quanto riguarda la personalizzazione dell'interfaccia, come abbiamo detto, intendiamo occuparcene in futuro e, anche riguardo a questo, condivideremo maggiori informazioni appena possibile.

L'indicatore degli XP non è sparito, ma è stato semplicemente spostato: ora si trova nel profilo, insieme al resto delle statistiche personali.

Comprendiamo anche la necessità di avere a disposizione un maggior numero di opzioni di ridimensionamento, per adattare l'interfaccia al proprio dispositivo, perciò ci stiamo lavorando.

Inoltre, siamo consapevoli che la nuova scheda del costruttore sia un grosso cambiamento, perciò, prima di apportare ulteriori modifiche ancora più grandi, preferiamo aspettare che tu e gli altri giocatori vi formiate un'idea giocandoci di giorno in giorno e condividiate con noi le vostre opinioni.

Alla pubblicazione dell'aggiornamento, è emerso un errore critico per cui appariva sul pulsante del negozio una notifica che segnalava la presenza di articoli gratuiti al suo interno, anche se non ce n'erano. Mentre lavoravamo a una soluzione per il problema, abbiamo aggiunto dei pancake ipernutrienti nel negozio, per poi risolverlo definitivamente con la manutenzione del giorno successivo. Come già detto, si è trattato di un errore, visto che non era prevista alcuna notifica del negozio al momento della pubblicazione, perciò ci scusiamo per l'inconveniente. La nuova disposizione del negozio dà uno spazio proprio agli edifici, che ora sono separati dagli altri articoli, il che permette di accedervi più facilmente e di visitare il negozio solo quando si vuole scoprire quali articoli sono in vendita.

Per quanto riguarda il problema dei filtri che vengono ripristinati ogni volta che si esce dal gioco, sappiamo che sarebbe meglio se non lo fossero e ci stiamo lavorando.