Un'altra importante modifica agli attacchi della base del costruttore è la rimozione delle battaglie testa a testa. Con le nuove battaglie multigiocatore, come accennato in precedenza, il tuo obiettivo è provare a guadagnare 3 stelle d'argento per massimizzare le tue ricompense e guadagnare bottino dal tuo bonus stella della base del costruttore.

Ogni volta che esegui un attacco, la tua base viene aperta per essere attaccata da un altro giocatore, anche mentre sei online! Ciò significa che per ogni attacco che eseguirai, riceverai anche altrettante difese.



Poiché il bottino non viene rubato agli altri giocatori durante le battaglie della base del costruttore, ciò ti consente di immagazzinare le risorse senza doverti preoccupare di perdere il bottino duramente guadagnato per un miglioramento, dopo aver difeso da altri giocatori attaccanti.



Attaccare un'altra base del costruttore ti farà guadagnare oro del costruttore, mentre difenderti dagli attacchi ti farà guadagnare elisir del costruttore. Ciò significa che non solo è importante costruire e potenziare le tue capacità offensive, ma anche creare una forte difesa è altrettanto appagante! Quando ricevi una difesa da un giocatore attaccante, qualsiasi elisir del costruttore guadagnato verrà collocato in un carrello degli elisir che si trova nella tua base del costruttore. Riceverai anche una notifica quando un giocatore ti sta attaccando, anche mentre sei ancora online! Pertanto puoi guardare qualcun altro attaccare la tua base del costruttore dal vivo in modo da poter determinare dove le tue difese devono essere migliorate.



Come accennato nelle modifiche al bottino bonus e alle leghe, puoi attaccare tutte le volte che vuoi, anche dopo aver ottenuto il bonus stella della base del costruttore. Dal momento che le battaglie della base del costruttore non si svolgono più testa a testa, puoi eseguire il tuo prossimo attacco non appena quello precedente sarà terminato! Non dovrai più aspettare che il tuo avversario piazzi lentamente tutti gli arcieri furtivi!



I trofei si guadagnano e si perdono rispettivamente attaccando e difendendo. Ottieni trofei attaccando altre basi del costruttore. Tuttavia, perderai i trofei in base al successo con cui un altro giocatore attacca la tua base del costruttore. I risultati netti di guadagno/perdita di trofei dei tuoi attacchi sono simili alla Lega Leggenda nel tuo villaggio base. Le modifiche ai trofei sono determinate in base al numero di stelle guadagnate e alla percentuale di distruzione ottenuta.



Il numero di trofei guadagnati/persi si basa sul livello della tua sala del costruttore. Per l'attacco, il numero di trofei guadagnati dipende dal livello della sala del costruttore dell'attaccante, mentre il difensore perderà trofei in base al livello della sala del costruttore del difensore.