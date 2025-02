Modifiche alle disposizioni delle sale del costruttore dal livello 6 in poi

Se non avete ancora letto l'ultimo articolo del blog di Clash (solo in inglese) sugli attacchi a più fasi scritto dal nostro game lead Stuart, vi consigliamo di darci un'occhiata. Per farvi un riassunto, lì si parla di come puntiamo a conservare l'approccio tattico e mirato che contraddistingue i primi livelli della sala del costruttore attuale e di come la divisione della base in più zone vi permetterà di aggiungere ulteriori difese, con cui creare delle strategie difensive nuove ed entusiasmanti.



Se al momento dell'aggiornamento la vostra sala del costruttore ha già raggiunto il livello 6, avrete già acceso alla nuova zona della base, che troverete nella grotta a ovest. Per via di questa aggiunta, le vostre difese saranno posizionate casualmente nella zona vecchia e in quella nuova, tutte le decorazioni in vostro possesso saranno riposte nell'inventario e gli ostacoli non rimossi rimarranno al loro posto.



Gli ostacoli che sono d'intralcio alle trappole e agli edifici riposizionati e quelli che non rientrano più nella mappa ridimensionata saranno piazzati in punti diversi, anche in questo caso in maniera casuale. L'erba alta nella stessa situazione, invece, verrà rimossa.

Sale del costruttore di livello 1-5

Se al momento dell'aggiornamento il livello della vostra sala sarà inferiore al sesto, cercheremo di mantenere intatte il più possibile le vostre disposizioni, spostandole verso il centro. Se quattro o meno dei vostri edifici o trappole non rientreranno nella nuova mappa, li riposizioneremo in modo casuale, ma se saranno di più, riorganizzeremo l'intera disposizione, mentre elimineremo tutte le disposizioni aggiuntive che avete creato, ma non impostato come attive.