Le cose resteranno abbastanza immutate fino al livello 5 della sala del costruttore, ma aggiungeremo maggiore varietà a partire dal 6. Ci sarà una seconda zona dove costruire, con un suo edificio chiave (al momento chiamato "avamposto di O.T.T.O."), e gli edifici saranno divisi nelle due zone. La base del costruttore resterà sempre e comunque uno spazio unico, in cui potrete passare da una zona all'altra a piacere, e il capomastro e O.T.T.O. potranno lavorare ai miglioramenti ovunque, a prescindere da dove si trovano i loro rispettivi edifici.



Gli edifici non difensivi, come la torre dell'orologio, potranno essere eretti solo in una specifica zona, mentre per quanto riguarda quelli di cui è possibile avere più copie, come i depositi d'oro, potreste essere in grado di metterne una certa quantità in una zona e una diversa nell'altra. Passando allo spostamento delle difese tra una zona e l'altra, avrete una certa flessibilità, cosa che ci permetterà probabilmente di vedere un mix interessante e diverso di assetti difensivi in ogni base: per esmepio, alcuni potrebbero preferire una disposizione antiaerea nella prima zona e riservare le difese terrestri per la seconda; altri, invece, potrebbero optare per una formazione più bilanciata.



Ma come funzioneranno gli attacchi in queste zone multiple della base del costruttore? In pratica, quando venite abbinati a un avversario, vedrete soltanto la sua prima zona, che dovrete distruggere scegliendo un esercito e un piano di attacco adatti. Se riuscite a ottenere tre stelle qui, ben fatto, ma sarete solo a metà dell'opera. Le truppe sopravvissute al primo attacco torneranno nella barra dello schieramento e verranno leggermente curate. Inoltre, riceverete uno o due accampamenti extra di truppe come rinforzi, in base al livello della vostra sala del costruttore.





Dopo di che, vedrete la seconda zona dell'avversario e, a quel punto, potrete scambiare gli accampamenti di rinforzo o qualsiasi truppa inutilizzata del primo esercito, in base alle vostre esigenze. Ciò aggiunge un elemento strategico interessante, perché vi incoraggia a tenere in vita quante più truppe possibile durante il primo attacco. Nel secondo attacco potete ottenere altre tre stelle addizionali: una distruggendo l'avamposto di O.T.T.O., una raggiungendo il 150% di distruzione e un'ultima raggiungendo il 200% di distruzione.

Credetemi, dopo aver giocato a Clash per così tanti anni, poter superare il 100% è una soddisfazione incredibile, così come conquistare quattro, cinque o perfino sei stelle! Per davi un'idea, ecco un video del nostro designer Petri mentre sferra uno dei primi attacchi a sei stelle della storia!