Una delle cose che ci piacciono degli scontri a due della base attuale è che attacco e difesa sono ugualmente importanti, però ci sono alcuni problemi in questi scontri (di cui abbiamo parlato in precedenza) che saranno rimossi con la nuova base. Invece di riproporre degli assalti in cui due giocatori si affrontano contemporaneamente, implementeremo qualcosa di più simile agli attacchi multigiocatore del villaggio base.



In pratica, quando avviate un'offensiva, sarete abbinati a un avversario appartenente a una fascia di trofei simile alla vostra, ma non potrete passare a una base diversa, se quella che vedete non vi piace, quindi dovrete inventarvi qualcosa al volo per evitare di perdere trofei. Per quanto riguarda il bottino, il capomastro dice che rubare è da maleducati, perciò l'oro del costruttore lo guadagnerete in base alle stelle ottenute durante gli attacchi.



"E l'elisir del costruttore, invece?", vi starete chiedendo. Quello lo accumulate dalle difese. A ogni attacco che sferrate corrisponderà una difesa, quindi sarà tutto equilibrato, a prescindere dagli assalti che fate. Le difese, inoltre, possono avvenire anche quando siete online e, dopo ognuna di loro, sarete ricompensati per ogni stella che il vostro avversario non riuscirà a vincere: per esempio, se il nemico ottiene due stelle, voi riceverete i premi previsti per quella che non ha preso. Con questa idea, dovrebbe essere meno fastidioso difendersi come succede nel villaggio base e dovrebbe al contempo rendere le cose più interessanti, visto che si viene ricompensati in seguito a una buona difesa.



Il fatto che un buon attacco dia dell'oro del costruttore per potenziare le difese e che una buona difesa dia dell'elisir del costruttore per rinforzare gli attacchi è una meccanica interessante e pensiamo che incoraggerà i giocatori a prestare molta attenzione a entrambe le fasi della battaglia, senza cadere vittime della casualità degli scontri a due.



Nella nuova base aggiungeremo anche le leghe e più alta sarà quella in cui vi troverete, più ricche saranno le ricompense ricevute dalle stelle ottenute negli attacchi e nelle difese. Ci sarà anche un Bonus stella, che vi darà una quantità di oro ed elisir del costruttore in base alla lega di appartenenza, e il numero di stelle necessario per raggiungerlo aumenterà con il prestigio della lega (perciò in quelle maggiori serviranno più stelle al giorno). Per la maggior parte di voi, questo bonus giornaliero sarà probabilmente il metodo principale per accumulare risorse, ma dopo averlo preso, sarete comunque liberi di attaccare (e di difendervi) nuovamente per vincere altri premi.