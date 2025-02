Ehi capo!



Vogliamo condividere in anticipo alcuni dei contenuti che abbiamo in serbo per te, e che saranno introdotti nel primo grande aggiornamento dell'anno, in arrivo nella primavera del 2020. Includerà cose nuove di zecca, ma anche alcuni miglioramenti alla giocabilità, elaborati sulla base del commenti che abbiamo ricevuto dalla community di Clash.



Tratteremo molti di questi miglioramenti nelle prossime anteprime, ma riteniamo che le modifiche di cui stiamo per parlare meritino di essere annunciate separatamente.



Ecco qui le novità in arrivo per la base del costruttore!