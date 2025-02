La guardiana delle selve è una nuova truppa di elisir disponibile nel municipio 15 quando aggiorni la tua caserma al livello 16.

Questa guerriera della terra è così in sintonia con la natura che non ha nemmeno bisogno di camminare da sola: sei già geloso? Aspetta, perché c'è di più!

Cavalcando in battaglia in cima alla dura radice di un albero, può sfondare i muri e ridurre in polvere le difese! La guardiana delle selve sarà una scelta eccellente per coloro che cercano di creare rapide aperture nelle difese dell’avversario, poiché questi saranno il suo obiettivo principale.