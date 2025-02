volevamo informarti di alcuni cambi che riguarderanno il pass d'oro. Dal 1º luglio, il prezzo base del pass sarà di 6,99 $, esclusi i tassi di conversione del tuo Paese o le imposte locali. Nonostante questo aumento, il pass includerà tanti nuovi vantaggi e rimarrà ancora la scelta migliore per avanzare più velocemente in Clash of Clans!